Cameroun: accusé de lien avec Boko Haram, un journaliste de RFI risque la peine de mort

Ahmed Abba travaillait pour Radio France internationale (RFI) à Maroua, à l'extrême-nord du pays, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Cette zone très sensible a subi de nombreuses attaques de Boko Haram. Le journaliste, qui parlait régulièrement de l'organisation jihadiste dans ses reportages pour la radio, était installé à Maroua depuis un an quand il a été arrêté.



Ahmed Abba a été placé en détention pour complicité de terrorisme et maintenu au secret pendant plusieurs mois, "torturé" selon son avocat, qui dénonce "la vacuité du dossier". D'ailleurs, les chefs d'accusation ont été changés en cours d'instruction. Aujourd'hui, Ahmed Abba est soupçonné d'apologie du terrorisme et de non dénonciation.



Selon RFI, le journaliste n'a fait que son travail. "Les faits ont été requalifiés, le procureur n'a apporté aucune preuve à aucun moment de la culpabilité d'Ahmed Abba", dénonce Anne Cantener, journaliste au service Afrique et secrétaire générale de la Société des journalistes (SDJ) de RFI. Pour "étayer le dossier" et "soutenir la défense", RFI a montré tout ce que le journaliste a produit pour l'antenne, explique-t-elle.



Avec cette affaire, selon la SDJ, le gouvernement essaye de faire pression pour faire taire les journalistes qui couvrent cette région sensible. Ahmed Abba plaide non coupable. Son avocat réclame son acquittement.



source: francetvinfo.fr