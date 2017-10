Cameroun : l’ex-Premier ministre décline les réelles attentes des régions anglophones

L’ancien Premier ministre camerounais Peter Mafany Musonge, a parcouru les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun dans le cadre de la tournée de concertation et d’échange des élites anglophones pour trouver des solutions à la crise anglophone, qui menace la paix et la stabilité dans cette partie du Cameroun.



Au terme de cette tournée qui s’est tenue durant toute la semaine dernière, le sénateur Mafany Musonge qui est également le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, estime que les forces vives dans les deux régions anglophones souhaitent dans les plus brefs délais, que la décentralisation soit effective.



« Les populations veulent la mise en place effective de la décentralisation et sont contre la sécession. Ces doléances sont communes aux deux régions anglophones du pays », a-t-il confié lors de son passage sur la radio nationale, le 23 Octobre 2017 dernier.



Le Premier ministre Philémon qui était à la tête de cette mission de consultation, a remis son rapport, samedi dernier, au président de la République. Pendant six jours, Philémon Yang et sa délégation ont parcouru sept départements de la région du Nord-ouest.



Dans cette copie, les doléances des forces vives des deux régions anglophones ont été résumées en quatre points essentiels: mise en place effective de la décentralisation, construction des infrastructures de base, respect de l’équilibre régional et représentation des filles et fils des deux régions dans les postes de décision aussi bien dans l’administration publique que dans le gouvernement. Ces doléances trouveront-elles des solutions auprès du président de la République ? Seul l’avenir nous le dira.



