Cameroun: un journaliste et sa famille échappent à une attaque criminelle

Chantal Roger Tuilé, directeur de publication du quotidien « La Tribune de l’Est Economie », a échappé de justesse à une attaque criminelle qui s’est produite dans l’enceinte de son domicile au quartier Tam-tam Week-end, dans l’arrondissement de Yaoundé 3ème, ce vendredi 20 Octobre 2017 aux premières heures de la matinée.

A en croire nos confrères de la radio Equinoxe, Roger Tuilé et sa famille n’ont eu la vie sauve que grâce aux portes de son domicile qui étaient très solides et qui n’ont pas cédé aux multiples coups de ces personnes encagoulées et non identifiées qui voulaient pénétrer dans le salon.

Ces hommes cagoulés ont sauté la barrière du domicile du journaliste. Seulement, ils n’ont pas réussi à casser les portes pour entrer dans la maison. Ayant constaté la présence de ces dangereuses personnes à la véranda, le journaliste aurait utilisé son téléphone pour appeler de l’aide. Ce qui a contraint ces invités indésirables à s’enfuir. Les malfaiteurs avaient déjà incendié la voiture du journaliste qui a été réduite en cendres à l’arrivée des secours.

« C’était des hommes en cagoules qui ont d’abord mis le feu à la voiture de Tuilé avant de tenter ensuite de casser les portes de la maison. Quand ils n’ont pas réussi et sentant qu’on appelait les secours, ils ont pris la fuite abandonnant dans la cour de la maison, le reste de carburant et une échelle qu’ils ont utilisée pour franchir la clôture », a expliqué un proche du journaliste. Le journaliste soupçonne une main criminelle derrière cette visite nocturne. Cette attaque peut se justifier depuis qu’il publie des articles de presse, pour dénoncer les salaires faramineux et la mauvaise gestion des hauts responsables des sociétés publique et parapubliques. L’on se souvient qu’il avait dénoncé la gestion chaotique du directeur général de la CNPS (Caisse nationale de prévoyance sociale) avec un ton virulent. L’accusant de donner par exemple l’ordre de décaissement de 14 millions de Franc CFA pour aller voir un match du clasico Réal Madrid contre FC Barcelone.

