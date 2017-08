Camp "Basketball Without Borders" : Gorgui Sy Dieng ému de revenir en Afrique du Sud

L’international sénégalais Gorgui Sy Dieng cité en exemple lors de la cérémonie de lancement du camp "Basketball without borders" a fait part, mercredi, de l’émotion qui l’habite chaque fois qu’il est de retour sur les terres sud-africaines qui l’ont révélé au monde du basketball américain.



"Je suis toujours ému de revenir ici en Afrique du Sud. C’est ici que les choses ont commencé pour moi lorsque j’y suis venu en 2008, participer au camp de basket en tant que pensionnaire de Seed", a dit le joueur qui en compagnie du Camerounais Joel Embiid, tous les deux joueurs de la NBA, sont passés par ce camp.



En quittant le Camp en 2008, Gorgui Sy Dieng qui en était le MVP (meilleur joueur), ne savait pas qu’un destin de joueur NBA l’attendait. Il avait fait forte impression aux recruteurs dont certains travaillent pour les universités américaines.



"J’avais saisi l’opportunité qui m’était offerte de faire le camp et je m’étais donné à fond. Au final, j’étais été élu MVP et les regards des autres ont changé. Après, une fois rentré au Sénégal, j’ai eu l’opportunité d’avoir une bourse d’étudiant athlète pour les Etats-Unis", se remémore le joueur qui informe avoir "serré les dents à l’époque" parce qu’en deux jours, les joueurs étaient éprouvés physiquement.



Dieng qui a par la suite fait une carrière en sport universitaire avec un titre de champion des Etats-Unis de basketball invite ses jeunes frères "à faire de leur mieux, à se donner à fond parce qu’on ne sait jamais ce qui peut suivre".



Choisi parmi les joueurs qui doivent animer le camp puis prendre part au match "NBA Africa Game", Dieng ne se gêne pas à "engueuler" certains jeunes campeurs parce que dit-il, "parfois on a l’impression qu’ils ne comprennent pas ce qui les amène ici. Il faut alors les secouer un peu".



Au total, 80 jeunes basketteurs issus de 26 pays d’Afrique prennent part à la 15e édition du camp "Basketball Without Borders" (basketball sans frontières) initié par la NBA, en collaboration avec FIBA et qui a démarré ce mercredi, à Johannesburg.

