Camp pénal : Polémique autour de la mort d’un détenu

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2017 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|



La mort hier, d’un détenu du nom d’Ali Bâ à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) du Camp pénal, continue de diviser. L’Association de soutien et de réinsertion sociale des détenus (ASRED) a évoqué une « négligence volontaire » et interpelle les autorités judiciaires.

Mais du côté de l’administration pénitentiaire, on dément de telles allégations. A en croire la Rfm (privée), qui a donné l’information vendredi, le directeur de l’administration, lui-même, a ordonné une autopsie pour élucider les circonstances de la mort du détenu, qui aurait été emporté par une « crise d ’ asthme » .



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook