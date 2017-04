Campagne arachidière : plus de 82 000 tonnes collectées par la Sonacos (Dg) La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a collecté plus de 82.000 tonnes d’arachide sur un objectif initial de 200.000 tonnes, a indiqué mardi à Kaolack, son directeur général, Papa Dieng.

"Nous avons mis en place une organisation et des moyens financiers, de l’ordre de 45 milliards de francs CFA pour acheter jusqu’à 200.000 tonnes d’arachide (…). Mais à ce jour nous avons collecté plus de 82.000 tonnes de graines contre seulement 7.000 tonnes l’année dernière", a déclaré M. Dieng aux journalistes.



"Notre objectif initial de 200.000 tonnes de graines ne peut être freiné que par la rareté des graines. Nous avons l’argent qui est disponible à la banque et on est prêt à acheter tant qu’il y a des graines et on est prêt à atteindre notre objectif", a-t-il assuré.



"Sur les 45 milliards, nous disposons encore auprès de la banque 22 milliards, pour continuer à acheter des graines. Maintenant, si il n’ y a pas de graines, comme c’est le cas actuellement dans le monde rural, c’est autre chose, mais nous sommes prêts à atteindre l’objectif de 200.000 tonnes’’, a-t-il ajouté.



L’alternative pour la SONACOS face à la rareté des graines d’arachide sur le terrain, c’est d’attendre que les opérateurs privés stockeurs finissent de mettre de côté les semences pour qu’ ils viennent vendre le reliquat aux huiliers, a dit M. Dieng.



"On attend donc cette deuxième vague pour vous dire exactement quel tonnage définitif la SONACOS va avoir dans le cadre de cette campagne de commercialisation de l’arachide", a dit le directeur général.



Ouverte le 1er décembre 2016, la campagne de commercialisation des graines d’arachide va prendre fin le 30 avril.



