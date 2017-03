Campagne de dénigrement contre Awa Ndiaye: les pourfendeurs répondront devant la justice

L’exercice favori de certains acteurs et agitateurs de l’espace politico-médiatique depuis quelques années est de dénigrer systématiquement Madame Awa Ndiaye ancienne ministre de la république. Des esprits malicieux ont réussi à charger l’image et à installer dans l’opinion une image totalement injuste et inacceptable. Mme Awa Ndiaye n’a jamais voulu répondre à ces attaques dont le dénominateur commun est la mauvaise foi, la désinformation et la diffamation. Il ne passe de semaine sans qu’un acteur politique ou activiste ne s’acharne sur elle dont le seul tort est d’être blanchie par la justice de notre pays. Blanchie avec un non-lieu délivré par le Doyen des juges MawoSémou Diouf dont la probité et la rigueur sont reconnues de tous. Apparemment, les contempteursde Awa Ndiaye n’en ont cure ! Tout ce qui importe, à leurs yeux, c’est de lyncher continuellement cette dame qui, malgré la violence des attaques et les atteintes à son honorabilité, a toujours gardé le silence. Non pas par culpabilité mais plutôt par la foi qu’elle a aux vertus auxquelles son éducation l’a nourrie.

L’affaire Khalifa Sall et son corollaire de réactions sur la reddition des comptes a donné une énième brèche à des aboyeurs d’exercer leur sport favori : lyncher médiatiquement Mme Awa Ndiaye. Trop c’est trop ! Quel crime Awa Ndiaye a –t-elle commis ? Aucun, et les juridictions compétentes l’ont clairement dit. L’honorable juge MawoSémou Diouf a clos ce dossier en disant qu’il n’ya jamais eu une quelconque surfacturation de la part des services du ministère dirigée par Mme la ministre. D’ailleurs, si les Ousmane Sonko, Malick Ndiaye et le taciturne Mody Niang ne le savent pas, Awa Ndiaye n’a jamais été inculpée de quoi que ce soit. Si vous voulez donner des leçons, cherchez ailleurs messieurs.

Désormais, toute attaque ou accusation contre Mme Awa Ndiaye sur ce dossier juridiquement clos sera portée devant les tribunaux de notre pays, pour que cesse cette honteuse campagne de diffamation. Nous allons, à cet effet, servir à ces accusateurs une plainte pour qu’ils apportent les preuves de leurs accusations.

A bon entendeur…



La Cellule de communication politique de Mme Awa Ndiaye