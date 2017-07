Campagne des Législatives 2017: l’ordre de passage des candidats sur la RTS1 Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE TIRAGE AU SORT DE L’ORDRE DE PASSAGE des listes et coalitions de listes et de candidats indépendants aux élections législatives du 30 juillet 2017 A L’EMISSION «JOURNAL DE LA CAMPAGNE» -*-*-*-*-*--*



L’ordre de passage des émissions du dimanche 09 juillet 2017 est arrêté comme ci –dessous indiqué après le tirage au sort effectué ce jeudi 29 juin 2017 au siège de la RTS, en présence des mandataires des listes et coalitions de listes et de candidats indépendants pour les élections législatives du 30 juillet 2017.



LISTE ET ORDRE DE TIRAGE :



N°1 COALITION FAL ASKAN WI

N°2 PARTI DE L’UNITE ET DU RASSEMBLEMENT (PUR)

N°3 COALITION MANKOO TAXAWU SENEGAAL

N°4 PARTI POUR L’ACTION CITOYENNE (PAC)

N°5 PARTI DE LA VERITE POUR LE DEVELOPPEMENT (PVD)

N°6 CADRE DE REFLEXION POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRAL (CREDI)

N°7 COALTITION LA 3e VOIE POLITIQUE EUTTOU ASKAN WI

N°8 SUNU NAATANGE REEW/RASSEMBLEMENT POUR LA DIGNITE ET LA PROSPERITE -LA VRAIE RUPTURE

N°9 CONVENTION CITOYENNE NENEEN (CCN)

N°10 UNION POUR LE FEDERALISME ET LA DEMOCRATIE (UFD)

N°11 COALITION AND SAXAL LIGGEEY

N°12 RASSEMBLEMENT POUR L’ETHIQUE ET LES VALEURS EMERGEANTES (REVE)

N°13 FRONT PATRIOTIQUE REPUBLICAIN (FPR)

N°14 COALITION AND SOXALI SENEGAL

N°15 RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE SENEGALAIS (RDS)

N°16 SENEGAL-VEINE ENVIRONNEMENT (SEVE)

N°17 PARTI DE LA PAIX/JAMM (PDP/JAMM BAMTAARE, SYNERGIE NGIR LIGGEYAL SENEGAL

N°18 COALITION SENEGAL CA KANAM

N°19 COALITION MBOLLO WADE

N°20 LISTE INDEPENDANTE DEFAR SENEGAL

N°21 CITOYENS POUR L”ETHIQUE ET LA TRANSPARENCE (CET) CET /JARIN SAMA REEW

N°22 FRONT NATIONAL /BAATOU ASKANWI BAATU ASKAN WI

N°23 FEDERATION DEMOCRATIQUE DES ECOLOGISTES DU SENEGAL (FEDES) AND NAATAL SENEGAL AK HAIDAR

N°24 AND DEFAR SENEGAL /GROUPE D’APPUI ET DE RENOVATION DE L’ACTION POPULAIRE (ADS/GARAP)

N°25 MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE REPUBLICAINE (M2R)

N°26 INITIATIVES POUR UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT (IPD AK IPD SENEGAL CA KANAM)

N°27 COALITION ASSEMBLE BI NU BËGG

N°28 SUNU PARTI POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT DU SENEGAL (SUNU PSDS) SOXALI TRANSPORT AK COMMERCE/ALASSANE NDOYE

N°29 COALITION MANKO WATTU SENEGAL

N°30 UNION CITOYENNE-BUNT BI (UC/BUNT BI)

N°31 COALITION GAGNANTE WATTU SENEGAL

N°32 COALITION NDAWI ASKAN WI/ALTERNATIVE DU PEUPLE



N°33 CONVERGENCE LIBERALE PATRIOTIQUE (CLP)

N°34 CONVERGENCE PATRIOTIQUE POUR LA JUSTICE ET L’EQUITE / NAY LEER (CPJE/NAY LEER)

N°35 COALITION OSEZ L’AVENIR

N°36 DENTAL SENEGAL /ACTIONS PATRIOTIQUES (DS/AP)

N°37 VISIONS ALTERNATIVES POUR LE SENEGAL (VISA)

N°38 COALITION POLE ALTERNATIF 3e VOIE/ SENEGAL DEY DEME

N°39 COALTION MANKO YEESAL SENEGAL

N°40 COALITION JOYYANTI



N°41 COALITION CONVERGENCE PATRIOTIQE / KADDY ASKAN WI

N°42 ALLIANCE POUR LA REFORME ET LE DEVELOPPEMENT (ARD-AAR SENEGAL)

N°43 LISTE INDEPENDANTE MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE LA LIBERTE ET LE DEVELOPPEMENT /MOOM SA BOPP /MENËL SA BOPP

N°44 COALITION BENNO BOKK YAAKAR

N°45 COALITION LERAL

N°46 CONVERGENCE D’INTITIAVES POUR LE SENEGAL (CIS)

N°47 COALITION SOPPALI







Afin de permettre à toutes les listes de passer sur les deux tranches horaires de diffusion du « Journal de la Campagne », il a été opéré après tirage un classement par groupe de huit (08) listes, excepté le dernier composé seulement de sept (07) listes) listes.

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE

6 LISTE 1 LISTE 9 LISTE 17 LISTE 25 LISTE 33 LISTE 41 LISTE 2 LISTE 10 LISTE 18 LISTE 26 LISTE 34 LISTE 42 LISTE 3 LISTE 11 LISTE 19 LISTE 27 LISTE 35 LISTE 43 LISTE 4 LISTE 12 LISTE 20 LISTE 28 LISTE 36 LISTE 44 LISTE 5 LISTE 13 LISTE 21 LISTE 29 LISTE 37 LISTE 45 LISTE 6 LISTE 14 LISTE 22 LISTE 30 LISTE 38 LISTE 46 LISTE 7 LISTE 15 LISTE 23 LISTE 31 LISTE 39 LISTE 47 LISTE 8 LISTE 16 LISTE 24 LISTE 32 LISTE 40

Pour la suite des diffusions, il est opéré un glissement par groupe suivant une permutation circulaire dans le sens des aiguilles d’une montre.



A l'intérieur d’un même groupe, il est également opéré une rotation par permutation circulaire dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.



Pour les jours suivants, il est effectué une permutation circulaire. Ainsi, pour le deuxième jour, l’émission de la liste de candidats passée la veille en premier passe en dernier, celle de la listede candidats passée en second lieu passe en premier lieu et ainsi de suite.



Pour l’Assemblée du CNRA

Le Président

