Campagne électorale : cette surprise que le Mouvement «Dolly» réserve au Premier ministre Dionne

Dans les différents Quartiers généraux des Coalitions en lice, on semble opter des réunions internes, sans doute pour faire les derniers réglages avant de sortir la grosse artillerie et aller à la conquête de l’électorat de la commune estimé à 50968 inscrits.

Seulement, cette timidité cache mal des manœuvres souterraines. Car, du côté du Quartier général du Mouvement «Dolly» dirigé par Mamadou Mamour Diallo par ailleurs responsable de l’Alliance pour la République à Louga, on semble faire de l’accueil du Premier Ministre une priorité.

Dans les différentes composantes dudit Mouvement, femmes, jeunes et autres multiplient les réunions et les rencontres pour assurer une «mobilisation exceptionnelle» à Mouhammed Boune Abdallah Dione, tête de liste nationale de la Coalition «Benno Bokk

Yaakaar».

Actusen.com a pu se rendre compte que «tout est mis en œuvre pour assurer une mobilisation populaire au Premier ministre», ce lundi, après-midi à Louga après des escales annoncées à Thiamène et à Koki.

On se souvient toujours de la mobilisation exceptionnelle et ô combien historique du Directeur national des Domaines, lors de son meeting de rentrée politique, il y a de cela quelques mois.

Quelques semaines plus tard, Mamadou Mamour Diallo avait récidivé. En noyant tous ses contempteurs dans une mobilisation qui aura laissé des marques indélébiles contre l’oubli, lors de la visite du Président de la République, Macky Sall.

Refusant de s’arrêter, à l’époque, en si bon chemin. Le chef de file du Mouvement “Dolly” avait multiplié les actions de rêve sur fond de solidarité en direction des populations de la Commune. Notamment en permettant à environ 2000 personnes à bénéficier, gratuitement, de la Couverture Maladie Universelle.

Et comme pour lui retourner la monnaie de sa pièce, les populations de Louga n’hésitent plus, désormais, à sortir et à aller massivement à sa rencontre, à chaque fois que Mamadou Mamour Diallo défile sa silhouette dans les rues de Louga.

Un capital de sympathie, dont l’homme jouit aussi bien dans la Commune que dans le département de Louga. Et l’Alliance pour la République ne peut que s’en porter à merveille.

D’autant que si certains responsables de la première heure du Parti présidentiel avaient préféré geler leurs activités, parce que mis à l’étroit dans la gestion du Parti, d’autres avaient tout simplement opté de cesser de faire de la politique. Avant que tout ce beau monde ne soit ramené au bercail par le Directeur national des Domaines.

Actusen.com