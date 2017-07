Campagne pour les Législatives : Macky Sall sort un chéquier de 3 milliards Cfa

Macky Sall ne lésine pas plus sur les moyens depuis que le débat sur la cohabitation à l’Assemblée national s’est invité dans le champ politique. Le Président Sall débauche à coup de millions les membres de l’opposition et arrose à tout-va ses partisans qui ont décrié les investitures.



Et pour la campagne, le Chef de l’Etat va casser sa tirelire pour ses troupes. Le quotidien L’As, rapporte qu’il a décidé d’attribuer à chaque collectivité locale dirigée par un maire membre de l’Alliance pour la République, 5 millions de F CFA en guise de soutien. Le parti présidentiel ayant remporté plus de 417 mairies lors des dernières élections locales, cela fait un pactole de 3 milliards F CFA. L’on se demande d’où il puisse tout cette manne financière.