Can 2017: Aliou Cissé presque sur de garder l'ossature de son équipe à 90% Après un an et demi à la tête des Lions, Aliou Cissé va devoir choisir une liste de 23 joueurs pour disputer la CAN 2017 qui se joue au Gabon du 14 janvier au 5 février. Même s’il ne l’a pas encore rendu publique, le sélectionneur a mis une dernière touche à sa liste depuis vendredi dernier..

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2016 à 10:12





C’est depuis le 25 novembre dernier qu’Aliou Cissé a commencé à travailler sur sa prochaine liste. Il a, en collaboration avec le médecin de l’équipe nationale, Abdourahmane Fédiore, envoyé des présélections aux différents clubs des joueurs ciblés pour la compétition. Conformément aux dispositions réglementaires de la CAF, le sélectionneur des Lions a informé les clubs que leurs joueurs sont pressentis pour prendre part à la CAN 2017.



D’ailleurs, vendredi dernier, il a passé toute la journée à la Fédération sénégalaise de football pour les derniers réglages de celle-ci. S’il y a des incertitudes au niveau de l’attaque, Aliou Cissé est presque sûr de garder l’ossature de son équipe à 90%.



A cet effet, il a demandé aux médecins de ces clubs concernés de lui transmettre les documents médicaux les plus récents des joueurs, afin de les envoyer à la CAF pour consultation et examen.



