Can 2017: Ce que Patrick Mboma disait des chances des 'Lions indomptables" avant la demi-finale

A quelques heures de la deuxième demi-finale de la Can 2017, les Camerounais espèrent plus que jamais une qualification pour la phase ultime de la compétition. Après un épique quart de finale face au Sénégal, le public se surprend désormais à rêver d’un cinquième trophée que remporterait une équipe qu’il ne vendait pas bien cher (une quinzaine de joueurs découvrent la Can). A côté de cet optimisme, Patrick Mboma met un bémol sur la qualité du jeu de l’équipe camerounaise.



L’ancien attaquant vedette de l’équipe nationale du Cameroun confie au parisien.fr que « le seul flou pour moi reste l’animation offensive avec trop de changements. Il ne faut pas encenser tout le monde. On est en demies mais on a du mal à marquer. Tout n’est pas si rose mais ça prépare l’édition 2019 que nous allons accueillir. » Patrick Mboma avoue, en revanche, que les Ghanéens sont « solides derrière, puissants dans l’impact, ce sera un match compliqué », surtout avec le retour de blessure de Gyan Asamoah.



Néanmoins, l’ancien capitaine des "Lions indomptables" déclare que le Cameroun a ses chances face au Ghana, non seulement parce qu’ « on sent une belle atmosphère » dans le groupe, mais aussi parce que « l’équipe peut compter sur Fabrice Ondoa, le meilleur gardien de la compétition. Je lui souhaite de gagner des titres et de continuer sur cette lancée. Après, en défense, des choix ont été faits. Quand il convoque les joueurs, Hugo Broos, le sélectionneur, regarde les prestations en club et en sélection. C’est le cas pour Ondoa, pour Nkoulou, pour tout le monde. Je pense que Nicolas Nkoulou pourrait jouer. Il a montré ses qualités en match. Mais après, il ne faut pas tirer sur le sélectionneur, il est en demi-finale, donc ça montre qu’il fait les bons choix. Sa CAN est réussie". Petit rappel. Le Cameroun avait arraché sa qualification pour la finale de la Can 2008 face au Ghana.



source:camer24

