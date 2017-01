Can-2017: Le Sénégal rencontrera le Cameroun en quart de finale Les "Lions" connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale de la Can. Le Sénégal fera face au Cameroun. Les "Lions" indomptables ont terminé deuxième de leur poule, hier après un match nul contre le Gabon, éliminé. Les Gabonais peuvent nourrir de réels regrets. Ils se sont procurés des occasions franches en début et en fin de match et auraient pu s'imposer.

Les larmes ont coulé des deux côtés au coup de sifflet final, ce dimanche à Libreville. Mais pas pour les mêmes raisons. Après le résultat nul entre le Gabon et le Cameroun (0-0), les "Panthères" ont dû accepter leur triste sort; elles sont déjà éliminées de leur Coupe d'Afrique des Nations, disputée à la maison.



Incapables de remporter le moindre succès, Pierre-Emerick Aubemay et ses partenaires ont terminé troisième du groupe A, dominé par le Burkina Faso, vainqueur dans le même temps de la Guinée-Bissau pour la deuxième édition consécutive sur le carreau, dès la phase de groupes. Pour la première fois depuis 1994 en Tunisie, le pays organisateur est sorti d'entrée. L'échec de José Antonio Camacho et ses troupes est total.



