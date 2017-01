Can-2017: Les "Lions" visent le carton plein Le Sénégal peut réaliser la meilleure performance de cette phase de poule de la Can 2017 mais aussi de son histoire en huitièmes de CAN. Les "Lions" peuvent réussir un sans-faute. Il suffit de battre l'Algérie ce soir (19h) lors du troisième match de la poule B.

Après sa qualification en quarts de finale, suite à ses deux succès, le Sénégal vise un autre objectif dans la phase de poule: remporter ses trois matchs. Il faudra donc prendre le dessus sur l'Algérie, aujourd'hui à 19h, au stade de la Rénovation de Franceville.



L'objectif est à la portée des "Lions" qui affrontent une équipe algérienne dos au mur. Après un match et une défaite, les Fennecs n'ont plus leur destin en main. Il leur faudra battre le Sénégal et espérer une courte victoire du Zimbabwe dans l'autre match. Le scénario est peu probable.



Revue d'effectif de Cissé



Déjà assuré de terminer à la tête de la poule, le Sénégal pourra s'offrir le luxe de donner du temps de jeu à certain de ses joueurs. Cela permettra d'éviter les menaces de suspensions chez certains joueurs comme Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly et Lamine Gassama.



Aliou Cissé en tient compte. Le turnover pourra permettre à certains joueurs de se mettre à l’œuvre. Mais Aliou Cissé va aussi garder son équilibre de groupe pour obtenir un bon résultat face aux Algériens. Le Sénégal a souvent été battu ces dernières années par l'Algérie. Les "Lions" veulent mettre fin à cette série.



