Can 2017,Hervé Renard : « J’ai des maux de tête quand je vois le Sénégal jouer »

Mardi 24 Janvier 2017

Qualifié avec le Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les protégés de Hervé Renard ont disposé de la Cote d’Ivoire,, tenant du titre, sur la marque de un but à zéro.



Cependant, Hervé Renard ne pense pas décrocher un troisiéme titre avec un troisiéme pays différend.



« Gagner une troisième CAN ? Je n’y pense pas. Quand je vois le Sénégal jouer, j’ai des maux de tête. » a t-il laissé entendre au micro de BeIn

