Canada: un pays plus que jamais à la recherche des travailleurs étrangers

Le gouvernement canadien avait annoncé l’an dernier vouloir accueillir 300.000 nouveaux arrivants chaque année. C’est Ahmed Hussen, le ministre de l’Immigration qui avait fait cette annonce dans les médias locaux. Aujourd’hui, le bilan qui est fait indique que le quota n’a pas été atteint. C’est pour cette raison que l’année prochaine, le Canada prévoit d’accorder la résidence permanente à 310.000 étrangers, puis 330.000 un an plus tard et 340.000 en 2020, a indiqué Ahmed Hussen lors d’une conférence de presse à Toronto. Espérant alors par là répondre au besoin de la main d’œuvre de son économie.



Les arrivées se feront pour des besoins économiques, par le biais du regroupement familial et la poursuite de l’accueil des réfugiés. Cette politique vise à répondre « aux demandes des entreprises canadiennes et aux besoins de main d’œuvre » a indiqué le ministre en l’immigration avant de poursuivre « Cela nous aidera à faire face aux défis des prochaines années, comme le ralentissement de la croissance de la force de travail et le manque de main d’œuvre lié au vieillissement de la population », a expliqué Ahmed Hussen.



Si aucun plan d’immigration n’avait été mis en place, le ratio de 6,6 personnes actives pour un retraité en 1971 ne serait pas passé à 4,2 en 2012. Il est prévu qu’en 2036, il tombe à 2.



Pour le ministre, l’augmentation des niveaux d’immigration permettra de résorber les nombreuses demandes au titre du regroupement familial. Avec l’accès à la nationalité canadienne d’une grande partie des résidents permanents dans les prochaines années, la proportion de Canadiens nés à l’étranger va continuer d’augmenter.