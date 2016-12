Canal 4 : L'agresseur rattrapé après avoir été poursuivi par un chauffeur de taxi

Une serveuse dans un hôtel de Dakar, K. Ndoye a été surprise par derrière par le malfrat qui lui a donné une gifle aux alentours du Canal, alors qu’elle marchait tranquillement.



Ne s’en limitant pas là, il a ensuite dégainé un couteau pour demander à sa victime de lui remettre son sac. Prise de panique, elle laisse à son bourreau son sac et prend ses jambes à son coup, selon« Vox Populi ».



Mais, c’était sans compter avec la détermination d’un chauffeur de taxi qui n’avait rien raté de la scène et qui s’est lancé aux trousses du malfrat avec des klaxons qui ont ameuté tout le monde. L’agresseur, un certain T. Ba, qui s’était débarrassé de son arme dans sa course, a finalement été rattrapé et tabassé par la foule, avant sa conduite à la Police.