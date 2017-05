Canal Olympia (premier réseau de salles de cinéma et de spectacles) ouvre ses portes à Dakar A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle de cinéma et de Spectacles Canal Olympia Téranga qui s'est tenue hier à côté du Grand Théâtre national de Dakar, le président de la République Macky Sall a honoré le groupe Vivendi (un groupe international de médias et de contenus), aux côtés notamment de Corinne Bach, présidente directrice générale de Canal Olympia et vice présidente de Vivendi Village et de Jean Christophe Thiéry, président du directoire du Groupe Canal+. Vivendi , un groupe industriel intégré français au rayonnement international dans les contenus et les médias, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l'édition et la distribution de contenus.

Canal Olympia est une salle de 300 places dotée des équipements de projection et de sonorisation numériques des plus modernes. Cependant une scène ouverte à l'air libre permettra d'organiser des concerts entre autres.



Nombreuses étaient les personnalités qui ont répondu à cette cérémonie telles que Tanor Dieng, président du HCCT en compagnie du ministre de la culture et de la communication, Mbagnick Ndiaye, Mamadou Racine Sy qui avance que l'implantation de cette salle entre dans le cadre du Plan Sénégal Émergent.



Par ailleurs, Lamine Ndiaye artiste comédien a magnifié l'importance de cette salle de cinéma qui "est un plaisir pour le monde de la culture". Ce dernier espère qu'avec ce bijoux l'industrie du Sénégal va se développer.



Cependant, la directrice générale de Canal Olympia n'a pas manqué d'étaler sa satisfaction. A cette occasion Corinne Bach a déclaré "Nous sommes très fiers à Vivendi d'ouvrir un nouvel espace convivial de cinéma et de spectacles qui vient s'inscrire dans la vie culturelle très riche de Dakar. Nous sommes heureux que le Sénégal rejoigne le réseau de salles.



Canal Olympia met un point d'honneur à être exemplaire en matière d’environnement et de consommation d'énergie. L'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment est assurée par des panneaux solaires pour une puissance afin de subvenir aux besoins énergétiques.



Les travaux de Canal Olympia Téranga ont été réalisés par une entreprise sénégalaise qui s'est appuyée sur le modèle de construction de salles déjà opérationnel dans plusieurs pays africains et qui sera dupliqué dans les mois et années à venir dans de nombreux autre pays.



