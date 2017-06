Cancer : Les appareils de Radiothérapie sont arrivés à Dakar

Lundi 26 Juin 2017

iGFM – (Dakar) Les deux accélérateurs de particules pour le traitement du cancer, commandés par l’Etat du Sénégal, sont arrivés samedi à Dakar, annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Un communiqué reçu dimanche à l’APS précise que « ces deux appareils de radiothérapie [de] (dernière génération en matière de lutte contre le cancer) seront installés à l’hôpital +Dalal Jamm+ » de Guédiawaye dans la banlieue dakaroise. « Deux autres machines sont en cours d’acquisition : une pour l’hôpital le Dantec et une autre pour le privé », soit « un total de quatre machines à installer progressivement d’ici la fin de l’année », souligne la source. Depuis la panne, début 2017, du seul appareil de radiothérapie alors fonctionnel au Sénégal, à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, les malades souffrant du cancer ne pouvaient plus se soigner dans ce centre hospitalier. L’Etat du Sénégal avait pris en charge l’évacuation au Maroc de tous les malades du cancer sélectionnés par un comité scientifique, afin de bénéficier d’un traitement par radiothérapie. S’entretenant jeudi dernier avec des journalistes, la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck a annoncé que les appareils de radiothérapie acquis dernièrement par le Sénégal « sont dans le bateau », en train d’être convoyés sur le Sénégal. Selon elle, « une inspection est même allée à Anvers pour s’enquérir de la qualité de ces appareils destinés à l’hôpital +Dalal Jam+ de Guédiawaye ». « A l’arrivée, ces appareils vont être testés et montés », a assuré la ministre, ajoutant que « quelque 70 malades du cancer sont à ce jour pris en charge au Maroc gratuitement par l’Etat du Sénégal ». ASB



