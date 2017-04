Au-delà des mani­fes­ta­tions d’amour du mois de mars qui auront permis au couple de s’of­frir quelques heures d’in­sou­ciance notam­ment lors de la soirée anni­ver­saire des 42 ans de Laeti­cia puis pour leur 21 ans de mariage, Johnny et sa femme le savent, ils ont ensemble un Everest à gravir. Un obstacle rocailleux, froid, perni­cieux qu’on appelle le cancer.







Car non pas que les vagues de bien­veillance ont cessé de défer­ler dans leur villa de Los Angeles mais à présent, l’émo­tion de l’an­nonce passée, l’heure est à la quoti­dien­neté de la mala­die et à faire avec ce ménage à trois qu’elle impose. Et si le couple a déjà vécu cette intru­sion dans sa vie, Johnny bien qu’ar­tiste éter­nel, a physio­lo­gique­ment 73 ans dont bon nombre d’an­nées d’ex­cès.







Aussi Laeti­cia et sa quaran­taine rugis­sante, bien que forte, est en proie natu­rel­le­ment aux ques­tion­ne­ments les plus violents. Comment faire si son Johnny, son « lion » était amené à ne plus rugir. Une peur sur laquelle un de ses amis écri­vain vient de poser des mots dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 6 avril.







« Compre­nez-la. Elle est avec Johnny depuis qu'elle a 20 ans, c'est l'amour de sa vie. L'idée qu'il puisse ne plus être là et qu'elle se retrouve seule avec les filles la terri­fie. Ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses. Johnny s'est relevé de telle­ment de combats. Mettez-vous à sa place ! »







Une appré­hen­sion plus que légi­time qui ne doit pas faire oublier les propos pleins de volonté que la maman de Jade et Joy avait tenu, sur les réseaux sociaux, au lende­main de l’an­nonce par Johnny de son cancer du poumon : « Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui conti­nuera à défier les lois de la nature, c'est un guer­rier, un lion. J'admire sa capa­cité à faire front et à tout surmon­ter avec tant de courage, d'humi­lité et de persé­vé­rance. Accom­pa­gnons-le pour qu'il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur. », avait expliqué Laeti­cia Boudou deve­nue Hally­day à l’âge de 21 ans.