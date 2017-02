Candidature à la Commission de l’UA: le Sénégal écarté à cause de ses positions sur la CPI et le Franc CFA?

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 18:54 | | 1 commentaire(s)|

Quelques jours après son échec à la présidence de la commission de l’Union Africaine, les critiques fusent contre Macky Sall au Sénégal. La plupart des critiques sont portées par une bonne frange de l’opposition.



Mais, et si l’échec du candidat sénégalais était plutôt lié aux positions du pays de Senghor sur certaines thématiques devenues chères à l’Union Africaine?



En effet, il suffit de jeter un coup d’œil sur certaines décisions ou déclarations de hauts dirigeants de l’institution pour se faire une idée.



CPI et Franc CFA : deux sujets qui divisent



Le premier sujet concerne la position du Sénégal vis-à-vis de la Cour pénale internationale. L’on a récemment appris qu’une réunion à huis-clos avait eu lieu lors du dernier sommet de l’Union africaine. Lors de cette réunion, les Etats africains avaient été encouragés à se retirer de la CPI.



Une position qui n’est pas partagée par le Sénégal qui l’a maintes fois déclaré, par la voix de Sidiki Kaba, ministre sénégalais de la Justice mais aussi président de l’Assemblée des Etats-parties de la CPI.



Autre sujet qui fâche : le Franc CFA. Il faut rappeler que l’ancien président de l’Union africaine (à ne pas confondre avec l’ancienne présidente de la Commission de l’Union africaine) Idriss Déby s’était plusieurs fois prononcé pour une modification de fonctionnement de la monnaie héritée de la période coloniale. Or le président Macky Sall, avait de son côté, plusieurs fois soutenu cette monnaie.



Deux sujets non évoqués, mais qui pourraient avoir influencé le choix final de la présidence de la Commission de l’UA.



lanouvelletribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook