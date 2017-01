Candidature chimérique de Karim Wade : Macky Sall gagne le premier round Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a choisi son candidat pour la Présidentielle 2019 avant l'heure (août 2015), parce qu'il s'attendait à aller à cette consultation en 2017, conformément à la promesse du Président Macky Sall de réduire le mandat pour lequel il a été élu, de sept à cinq ans (2012-2017). Mais aussi, parce que le parti de Me Wade voulait mettre la pression sur le chef de l'Etat et sur la Crei pour la libération, le plus tôt possible, de l'ancien ministre d'Etat, alors emprisonné pour cause d' "enrichissement illicite". Mais après que Wade-fils a bénéficié de la grâce présidentielle, que vaut, aujourd'hui, cette candidature constamment rabâchée, aux yeux de la Loi?

La réponse de papa Samba Mboup, ancien chef de Cabinet du Président Wade, servie à nos confrères du quotidien "l'As", sur la question de la candidature de Karim Wade à la Présidentielle de 2019, va peut-être apparaître, dans les rangs des libéraux sénégalais, comme " une illusion d'un nostalgique du Sopi des années de braises ", dépassé par les tenants de la pensée Karimiste, prêts pour prendre la relève des combattants des premières heures. Mais, hélas, ils devraient convenir, avec le plus fidèle serviteur de Me Abdoulaye Wade, que les écueils seront nombreux et difficiles à franchir pour l'inspirateur de la "Génération du Concret" (CG).



Macky Sall ne se fera pas hara-Kiri



La seule possibilité de se présenter à la Présidentielle de 2019, pour Karim Wade, réside encore entre les mains du Président Macky Sall, ou de l'Assemblée nationale, à travers un projet de Loi et elle consiste en une amnistie totale. Mais l'actuel locataire du Palais de la République, qui oeuvre inlassablement pour bénéficier de la confiance des Sénégalais et obtenir un second mandat, ne se fera pas hara-Kiri en lançant dans la course l'adversaire présenté comme "le plus crédible et le plus à même de gagner".



Selon Pape Samba Mboup Karim Wade est le candidat du PDS, mais tout le monde sait qu'il ne pourra pas se présenter en 2019." Il faut dire la vérité. La justice ne lui permet pas de se présenter en 2019 , peut être qu'il pourra le faire après. Je crois savoir qu'il n'est même pas libre des ses mouvements. Je ne serai pas étonné qu'on me dise que Karim Wade est en résidence surveillée. Il est au Qatar, il ne peut aller nulle part". Cela aussi a l'avantage d’être clair.



Plan B du Pds: "Macky en 2019, Karim en 2022"



Le Président Abdoulaye Wade aurait pu être un plan B crédible pour le Pds, une roue de secours de fait. Mais, pour avoir appris la leçon auprès de celui-ci, et pour l'avoir bien apprise, le président Macky Sall a trouvé la bonne parade, en demandant au peuple de limiter l'âge de candidature à 75 ans, à travers un référendum. Et le tours est joué!



Peut-être l'ouverture vers l'extérieur (les alliés) car, au sein du Pds, personne ne semble avoir été préparé pour reprendre le flambeau, si ce n'est Wade-fils. M.Moup présente le ministre Madické Niang comme le profil idéal. Malheureusement, malgré sa fidélité à Wade, sa bonhomie, son entregent et sa crédibilité, cet ancien ministre des Affaires étrangères n'a pas le charisme et la poigne d'un Abdoulaye Wade pour rallier tous les suffrages, à commencer au sein du Pds.



Au moment de présenter un candidat en 2019, certains libéraux pourraient même tirer la conclusion qui veut qu'"à défaut de Karim Wade, mieux vaut Macky Sall que les autres". Et, en fin politique, Me Wade pourrait bien se soumettre à cette solution, pour autant que le chef de l'Etat lui donne des garanties, comme un soutien résolu à son fils à la Présidentielle de 2022, quand Macky Sall aurait atteint la limite de mandats autorisée par la Constitution. En conclusion, pour 2019, la piste Karim Wade semble mener dans une impasse.



