Candidature de Aliou Sall: Le Macky Sall "outré et peiné" par les accusations de l'opposition

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017

Des responsables de Benno Bokk Yaakar de Guédiawaye ont été reçus hier, dans la soirée au Palais, par le Président Maky Sall. Au cours de la rencontre qui a duré six tours d'horloge (de 21 heures à 3 heures), ils ont plaidé la cause de Aliou Sall, suite à la décision de son frère de Président de le retirer à la tête des investis aux élections législatives du 30 juillet 2017.



Ousmane Thiam, Néné Fatoumata Tall et Ibrahima Niang ont tour à tour exprimé leur ferme volonté de voir Aliou Sall diriger la liste départementale Benno Bokk Yaakar. En réponse, le Président Maky Sall a indiqué à ses hôtes que le propension de certains opposants à prêter au maire de Guédiawaye des ambitions de lui succéder à la tête du pays, l'a outré et peiné au point de l'amener à l'empêcher d'être candidat.



Sur le maintien de la candidature d'Aliou Sall comme tête de liste départementale, le Président Macky Sall a signifié aux membres de la délégation qu'il va "étudier la question de façon beaucoup plus profonde et lucide, mais aussi que la position des membres des instances de base sera déterminante pour les décisions finales qui seront prises". Des arguments qui ont convaincu ces responsables BBY qui croient dur comme au rétablissement de leur champion comme tête de liste.



(L'Observateur)

