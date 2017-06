Candidature de Cheikh Abdou Gaindé Fatma : Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly réclame sa démission du Comité d’organisation du Magal

En attendant l’officialisation de sa candidature pour les élections législatives du 30 Juin prochain en tant que tête de liste départementale de la coalition BBY à Touba, les premières salves commencent déjà à s’abattre sur Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaindé Fatma. Ce fils de Gaindé Fatma, figure respectée de la communauté et proche du porte-parole du khalife général des mourides, s’attire les foudres de ses « frères ».



Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a appelé Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaindé Fatma à démissionner du Comité d’organisation du Magal afin de lever toute ambiguïté.



"Il est inconcevable de cumuler le poste de président de la Commission Communication du grand Magal de Touba et cette casquette de politicien partisan. Il doit d’abord faire le bilan et ensuite rendre le tablier», a déclaré Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, le coordonnateur départemental de Bokk Gis Gis.



A l’en croire, « c’est un amalgame savamment entretenu par le Pouvoir pour faire croire à un ndigeul alors qu’il n’en est rien".



Par ailleurs, le chef religieux se dit certain d’une victoire de l’opposition à Touba au soir du 30 juillet prochain.