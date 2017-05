Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cannes 2017 : Camé­lia Jordana ultra décol­le­tée, plus sexy que jamais Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2017 à 01:14 | | 0 commentaire(s)|

Venue chan­ter à la soirée d’an­ni­ver­saire du Festi­val de Cannes (70 ans, déjà !), Camé­lia Jordana a monté les marches dans une robe au profond décol­leté. Un look tout en trans­pa­rence. Elle est bien loin, la jeune Camé­lia Jordana qui donnait de la voix dans Nouvelle Star. L’ado­les­cente du Pavillon Baltard est aujourd’­hui deve­nue une femme qui n’hé­site pas à affi­cher sa silhouette dans des tenues parfois très sexy. La chan­teuse a opéré un virage glamour depuis quelques années, que ce soit dans ses clips ou en posant,seins nus, en Marianne sur la couver­ture de L’Obs. De passage sur la Croi­sette cette année (on l’a d’ailleurs croi­sée il y a quelques jours à la soirée Orange Cine party), elle a monté les marches ce mercredi soir, à l’oc­ca­sion du 70 ème anniversaire du Festival de Cannes. Une appa­ri­tion sur le tapis rouge qui a attiré tous les regards.

On a d’abord eu un peu de mal à la recon­naître (sa coif­fure et son maquillage étaient assez inha­bi­tuels), mais c’est bien Camé­lia Jordana qui est appa­rue au pied des marches du palais des festi­vals dans une robe toute en trans­pa­rence, dotée d’un décol­leté très profond. Une tenue sexy à souhait que la chan­teuse avait égale­ment choi­sie pour monter sur la scène de l’Au­di­to­rium Louis Lumière et inter­pré­ter quelques titres, dont la chan­son du film Un homme et une femme.



source: Voici





