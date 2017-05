Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cannes 2017 : Diane Kruger éblouissante en robe transparente Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Diane Kruger était la véritable attraction de la montée des marches du film In the Fade. L'actrice a débarqué sur le tapis rouge dans une robe noire totalement transparente. Hier soir à Cannes, la mode était décidément à la transparence. Après les tenues très osées de Marine Vacth et d'Emilie Broussouloux pour la montée des marches de L'Amant double, c'est Diane Kruger qui a mis le feu au tapis rouge du film In the Fade. L'actrice est arrivée dans une tenue noire tellement ajourée, qu'elle n'a eu d'autre choix que de mettre un fond de robe couleur chair.

Du coup, l'ex de Joshua Jackson était très sexy, sans ne rien montrer du tout, un exploit à Cannes. Photographiée sous tous les angles, la comédienne était l'attraction de cette montée des marches, qui est restée sinon très sobre. Jessica Chastain n'a par exemple osé qu'un simple dos nu dans une tenue blanche et dorée très classe. La star de Seul sur Mars a quand même montré une partie de ses jambes puisque sa robe était en partie fendue.

Pour le côté un peu plus sexy, il fallait plutôt regarder du côté du mannequin russe Natasha Poly. Dans une robe blanche moulante, le top a affiché un corps parfait, tout comme son homologue allemande, Eva Padberg qui avait elle choisi le noir...

Souce: voici.fr





Accueil Envoyer à un ami Partager