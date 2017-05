Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cannes 2017: Rihanna montre sa culotte, Cathy Guetta montre tout le reste à la soirée Chopard Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2017 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Il y avait du beau monde hier soir à la soirée de la marque d'horlogerie de luxe et de joaillerie Chopard. Parmi les nombreuses mannequins dénudées, Rihanna et Cathy Guetta ont osé des tenues TRÈS sexy.

À Cannes, la montée des marches n'est pas la seule occasion pour les stars d'apparaître dans une tenue affriolante. Lors des nombreuses soirées organisées sur la Croisette, elles peuvent dévoiler leur anatomie dans des robes très chic mais surtout très sexy. Hier soir, pour la soirée du joaillier suisse Chopard, les mannequins s'en sont donné à coeur joie. Bella Hadid, Kendall Jenner, Sara Sampaio ou encore Adriana Lima, elles avaient toutes fait le déplacement pour montrer leur anatomie divine.



Bella Hadid avait tout misé sur une robe très légère qui laissait deviner à peu près tout de son corps en dessous... Sara Sampaio a carrément débarqué à la soirée seins nus sous une robe transparente. Mais il fallait aller voir du côté des personnalités du monde de la musique pour avoir du lourd... Dans une robe bleue fendue jusqu'en haut, Rihanna a montré sa culotte assortie pour un résultat muy caliente. Et puis il y avait Cathy Guetta...



L'ex de David Guetta s'est contentée de porter un soutien-gorge push up sous une veste très ouverte. Résultat, elle a affiché un décolleté hallucinant alors qu'en bas, sa mini-jupe paraissait presque sage. À côté, Tina Kunakey, la sublime chérie de Vincent Cassel était beaucoup plus sobre dans une robe blanche qui mettait parfaitement en valeur sa ligne parfaite ainsi qu'un décolleté beaucoup plus discret.



Parmi les actrices présentes à la soirée, Julianne Moore avait un décolleté plongeant, alors qu'Isabelle Huppert avait osé une robe dorée transparente en haut. Tout le contraire de Clothilde Courau qui avait choisi une tenue noire très sage.



source: Yahoo





