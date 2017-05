Cannes 2017 : Will Smith ignore ses fans

C'est une nouvelle qui a fait sauter de joie les festivaliers ! Oui, Will Smith, la superstar américaine, montera bien les marches du Festival de Cannes édition 2017, et même : il sera l'un des membres du jury, réuni chaque année afin de décerner les prix tant convoités.



"C'est la surprise du festival, de l'avoir vu dans la liste du jury c'est cool, ça fait une belle surprise pour les 70 ans, alors on l'attend ! On espère qu'il va être cool et avenant, parce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de bien connu qui vient dans notre région", a confié une jeune femme pour LCI ce mardi 16 mai, aux abords du Martinez, un prestigieux hôtel cannois.





Fan Bingbing, une actrice chinoise, Paolo Sorrentino, réalisateur italien et Pedro Almodovar réalisateur espagnol et président du jury de ce cru 2017... Tout le monde est venu saluer la foule regroupée devant l'hôtel de la Croisette dans lequel se retrouvera le jury. Tout le monde... Sauf Will Smith :"On va faire avec, c'est pas grave. On revient demain, donc on le verra demain sur les marches", a expliqué une autre jeune femme, déçue d'avoir loupé l'une de ses idoles.



Pourtant l'acteur américain a été aperçu sur la terrasse d'un restaurant adjacent au Martinez, un peu plus tard dans la journée : "Il nous a fait des petits coucous, il nous a fait des bisous, on était contents de le voir" s'est réjouie une passante, ravie d'avoir croisé la star.



