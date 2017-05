Cannes : Kendall Jenner et Kourtney Kardashian ultra sexy en bikini Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2017 à 21:14 | | 0 commentaire(s)| Kendall Jenner et sa sœur Kourtney Kardashian profitent à fond de Cannes, et particulièrement depuis leur yacht…

En marge du Festival de Cannes, Kendall Jenner s’offre du bon temps en compagnie de ses proches. Après avoir fait une montée des marches très remarquée samedi, elle a été aperçue ce jeudi sur un yacht avec, entre autres, sa sœur Kourtney Kardashian. Sur une photo postée sur Instagram, la star des podiums de 21 ans porte un bikini d’ « inspiration La revanche d’une blonde », comme elle le précise en légende du cliché. Le sien est bleu turquoise et celui de sa sœur rose barbie. Deux tenues très sexy et très légères qui mettent en valeur leurs formes et qui semblent identiques aux maillots de bain du film de Robert Luketic.



