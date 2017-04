Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Mme Maimouna Ndoye Seck, a lancé ce samedi au Cap-Skirring, plus précisément à Djembéring, la semaine du Tourisme interne.



Après la première édition de la Semaine du Tourisme interne organisée l’année dernière à Saly Portudal, le Cap-Skirring a accueilli la seconde édition. En effet cette édition, marque, selon Mme le ministre, l’amorce d’une politique de développement du tourisme interne, qu’elle compte développer avec l’appui des autorités locales, des populations, des partenaires et des administrations, notamment la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes du Sénégal (Sapco) et de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT).



L’importance de l’industrie touristique dans le processus de développement économique et social de la Casamance n’est plus à démontrer, c’est la raison pour laquelle, indique le ministre, le chef de l’Etat, Macky Sall, accorde une importance particulière au développement de la région naturelle de Casamance, zone touristique d’intérêt national.



Ainsi, dit-elle, ''la politique de développement du tourisme interne, dans les zones touristiques telles que Cap-Skirring, est en droite ligne avec les mesures que le chef de l'Etat a déjà eu à prendre pour relancer le tourisme en Casamance. Parmi celles-ci, la création du premier pôle territorial économique, la loi n°2015-13 du 03 juillet 2015 portant statut fiscal spécial des entreprises touristiques installées dans le pôle de la Casamance, communément appelée, Loi Casamance, le projet de relance du tourisme en Casamance, composante du projet phare Zones touristiques intégrées du Plan Sénégal Emergent, (Pse), la réalisation en cours de la cuve de kérosène de l’aéroport du Cap-Skirring, d’une capacité de 1.000 litres, dont la livraison est prévue au mois de juillet 2017, la réhabilitation prochaine de l’aéroport de Ziguinchor dans le cadre du programme de réhabilitation et de mise aux normes des aérodromes régionaux du Sénégal et la mise en place d’une compagnie aérienne nationale forte, qui permettra d’assurer la desserte intérieure et particulièrement de rendre accessibles les différentes zones touristiques de cette belle région."



A ces mesures, s’ajoutent, selon le ministre, d’autres mécanismes en cours de réalisation au sein du ministère du Tourisme et des Transports aériens, qui viendront renforcer l’action de l’Etat et de ses partenaires.



Il s’agit du crédit hôtelier et touristique, doté d’un montant de 5 milliards de FCFA et qui vise à soutenir les entreprises touristiques dans la remise à niveau de leurs offres, le plan de développement sectoriel du Micro-tourisme, qui permet de mettre en place un incubateur touristique au sein du Service Régional du tourisme de Ziguinchor.



La cérémonie d’ouverture a eu comme cadre la place publique de Djimbéring. Plusieurs autorités administratives et locales, notamment les préfets, sous-préfets, maires, directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de services et les acteurs touristiques de la région, ont pris à cette cérémonie.



Igfm