Cap-Vert vs Sénégal: Aliou Cissé face à la presse demain mercredi, à 10h!

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national des "Lions" du Sénégal de football, Aliou Cissé fera face à la presse demain (mercredi). A cette occasion, le coach dévoilera la liste des joueurs devant participer au match Cap-Vert vs Sénégal, prévu pour le 07 octobre 2017 à Praia. Match retour comptant pour la 5e journée du Groupe D du 3e tour des préliminaires (Zone Afrique) de la Coupe du Monde de la FIFA « Russie 2018 ».



Beaucoup de Sénégalais retiennent leur souffle pour voir quels changements coach Aliou Cissé apportera au niveau de la composition des joueurs. Et il est surtout attendu sur le cas du joueur Mbaye Niang, annoncé ces derniers jours, par la presse locale.



Pour ce match face au Cap Vert, les poulains de Aliou n’ont pas le droit à l’erreur. Ils doivent forcément gagner pour espérer avoir la chance de disputer une Coupe du Monde après celle de 2002. La rencontre avec la presse se fera dans un hôtel de la place à Dakar.







Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook