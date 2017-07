Caravane à l’intérieur du pays, Aissata Tall Sall et sa coalition en démonstration de force.. Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 12:22 | | 0 commentaire(s)| Top, c'est parti pour 21 jours de campagne. La coalition "Osez l'Avenir", avec sa tête Me Aissata Tall Sall a sillonné l’intérieur du pays pour non seulement massifier son parti, mais aussi convaincre les populations à voter pour sa coalition, dans le sens d'une Assemblée de "rupture". Sur ce, partout où elle est passée, c'est un foule qui se masse vers le cortège d'une forte délégation avec plus de 12 4X4 et Pick-up, ainsi qu'une bonne sonorisation.

































