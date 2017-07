Caravane de Wattu Senegaal dans le sud : L'imprévisible Wade a finalement atterri à Kolda au lieu de Cap Skiring

Me Abdoulaye Wade est le champion du changement d'itinéraire. Annoncé à Cap Skiring ce dimanche à 9 heures pour débuter sa tournée dans le Sud, l'ancien président a finalement choisi d'atterrir à Kolda pour rallier Ziguinchor.



Il fera près de 200 kilomètres en passant par Sédhiou, Bignona, Oussouye avant de terminer son périple dans la capitale du sud, chez Toussaint Manga, le leader des Jeunesses libérales.



Les journalistes qui suivent la caravane de la tête de liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal, commencent à s'habituer de ses changements d'itinéraire, qui sont très éprouvants.



Après avoir fait près de 900 kilomètres entre Dakar et Ziguinchor, en contournant par l'axe Tambacounda-Vélingara-Kolda, ils ont tous été abattus par la décision de dernière minute du "vieux" de ne plus atterrir à Cap Skirng, qui n'est qu'à une demi-heure de Ziguinchor.



Arrivés vers 2 heures du matin à Ziguinchor, ils n'ont certainement pas imaginé leur réveil tôt le matin pour refaire 200 kilomètres, après un très long voyage. Ils se consoleront, entre des allés et retours au gré du bon vouloir de Wade, d'un magnifique paysage qui s'offre à eux tout au long de routes bien faites, dans cette Casamance déjà bien arrosée par les pluies..