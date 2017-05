Caravane de sensibilisation à Diourbel: Barthélémy Dias chassé à coups de lacrymogènes par la police

Barthélémy Dias s'est encore heurté à la police qui lui fait passer un sale quart d'heure. Les faits se passés avant-hier à Diourbel où il organisait en compagnie des jeunes membres de la coalition "Mankoo Taxawu Senegaal", une caravane de sensibilisation sur la détention du maire de Dakar Khalifa Sall.



Selon le chef de la police, le commissaire Bassirou Sarr, interrogé par "L'Observateur", la manifestation était autorisée, et a été tenue comme convenu de 16 heures à 18 heures. Seulement, M. Dias qui était à Ndoulo, est arrivé sur les lieux vers 19 heures et a voulu organiser une autre manifestation. Ce à quoi il s'est opposé avant de disperser la foule à coups de grenades lacrymogènes.



S'exprimant à son tour, le maire socialiste n'a pas caché son amertume. "On était à Diourbel pour distribuer des prospectus. Et c'est l'article 10 de la Constitution du Sénégal qui dit qu'on peut communiquer par la plume, l'image ou la parole. A ce titre, on a pas besoin de l'autorisation du Préfet. Le régime doit arrêter de verser dans la provocation.



Ce qui est arrivé n'a pas débuté avec la distribution de prospectus. C'est pourquoi, je rappelle au Préfet de Diourbel, que tenir une marche ou un sit-in, ne nécessite pas une autorisation. Donc, il faut qu'on nous indique depuis quand une activité de distribution de prospectus a une heure à laquelle elle doit se terminer (...).



Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, c'est de la dictature. Mais cela ne nous empêchera pas de poursuivre notre campagne de sensibilisation sur les abus en cours dans ce pays. Nous allons continuer à dénoncer avec la dernière énergie, l'arrestation de Khalifa Sall", a prévenu M. Dias.