Caravane des étudiants du kekendo : les jeunes de la Casamance sont plus que déterminés pour le retour définitif de la Paix dansleur Casamance L’association des Etudiants pour le développement de la Casamance communément appelé KEKENDO fidèle à sa mission, a une nouvelle fois marqué les esprits dans la capitale du Sud.Dans le cadre de la 10 ème édition de la commémoration du rappel à Dieu du feu Abbé Augustin Diamacoune Senghor les étudiants ont initié une grande caravane pour rallier Ziguinchor. Les étudiants ont ainsi déserté le campus sociale de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar le mardi 17 janvier 2017 à 22h 54’ pour arriver à Ziguinchor le mercredi 18 janvier 2017 à 18h 30mn. Cette caravane des étudiants du KEKENDO a parcouru une distance de plus 800 km en passant par les Régions du Tambacounda, Kolda, Sédhiou avant d’arriver à Ziguinchor.



Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2017 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

‘’La population du Sud a longuement souffert de cette crise et nous continuons toujours à vivre le même scénario. Il est temps que les jeunes s’investissent d’avantage pour qu’enfin la Casamance puisse avoir un nouveau souffle.’’ révèle Baboucar Badji. Le Président de l’association des étudiants pour le développement de la Casamance d’annoncer que cette caravane est un signal fort pour permettre les acteurs de la crise Casamançaise de se réunir afin de trouver une issue heureuse à ce conflit dont les conséquences sont désastreuses. Plusieurs arrêts ont été effectués sur ce long chemin. Arrivé à Kaolack vers les coups de 02 h du matin (02h 42mn), la caravane s’est arrêtée pour refroidir le moteur du bus et permettre aux caravaniers de mettre quelques choses dans leur ventre.Après 30mn, le Président du KEKENDO donne signal de départ. Pour minimiser la fatigue sur la route les étudiants se sont plongés dans une ambiance sonore dans le bus. Chant traditionnel,sous de forts cris et applaudissements. Tous les moyens étaient bons pour lutter contre la fatigue et le sommeil. Malgré la distance aucune situation méconnue n’a été noté sur le trajet jusqu’à l’arrivé à Vélingara Ici le chef de quartier s’est rejoint à la famille Fofana pour manifester ses sentiments d’appartenance à la jeunesse Casamançaise. Le vieux a ainsi invité Baboucar Badji et ses camarades à maintenir les liens de fraternité pour pousser les régions du Sud vers le développement. A cet effetl’appel de Ass Malick a eu une réponse positive de Baboucar Badji d’organiser les 72h du KEKENDO à Vélingara lors des prochaines éditions. A 14h la caravane est arrivée à Kolda où une délégation de la mairie de Kolda a reçu les étudiants par l’intermédiaire de Saliou Mballo étudiant membre du Kekendo aujourd’hui reconvertit en politique. Dans la salle de délibération la première adjointe au maire de la municipalité a tenu un discours de Paix et en appelle à l’engagement de toute la jeunesse Casamançaise. D’après elle le développement peut être hypothéqué s’il n’y a pas la paix dans notre terroir. Pour se faire Dieynaba Diack plaide en faveur de la jeunesse pour que les initiatives des jeunes puissent être soutenues par les autorités. Après Kolda la caravane de tous les contrôles a pris la direction de Ziguinchor. A l’arrivé de Saré Yoba deux militaire se pointent devant le bus au niveau de leur cantonnement. La caravane arriva à Ziguinchor où les jeunes de Ziguinchor se sont mobilisés à côté du Mouvement des Forces Démocratique dela Casamance sous la conduite du porte-parole du MFDC Abdou Elinkine Diatta pouraccueillir l’Association des Etudiants pour le Développement de la Casamance(AEDC),kekendo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook