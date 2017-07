Caravane du Premier ministre à Kidira, Goudiry, Bala et Kothiary: Le PUDC et PUMA loués au niveau des localités de la frontière Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2017 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

La caravane du Premier ministre a fait étape sur plusieurs autres localités de la région. A Goudiry, Mahammed Dionne se prête à un jeu de comparaison, entre la situation trouvée en 2012 et celle d’aujourd’hui. A ce sujet, il confie : «à notre arrivée, il n y avait point de pistes de production dans le département. Nous en sommes à huit (8) en ce moment, soit une superficie de 300 mètres carrés.



En 2012, vous n’aviez pas d’ambulance. Quatre (4) vous sont affectées depuis lors. En cinq années, nous avons installé et mis en service 5 forages multi-villages pour un approvisionnement correct en eau potable et courante. Sans considérer le projet de construction de deux hôpitaux, dont les financements sont inscrits dans le budget de 2018, à Diankhé Makha et à Kothiary».



Dans la mi-journée, le chef du gouvernement a fait escale à Kidira, désenclavée à 70% grâce au concours du PUDC. Un programme qui fait du Boundou, jadis un empire poussiéreux et obscur, une terre illuminée. Porte d’entrée du Sénégal sur sa partie orientale, l’édification d’un parking de gros porteurs à Kidira fera de cette infrastructure, un prolongement du Port de Dakar.



Et pourtant, conclut M. Dionne, «le meilleur est à venir, si l’on considère les projets contenus dans le Puma dont Kidira bénéficiera au même titre que les autres localités frontalières». Il est à noter que les contrées de Kothiary et Bala ont également accueilli, le Premier ministre et non moins tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Mahammed Dione en partance vers Tambacounda.

