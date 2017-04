Caravane du « Président banlieusard »:Les partisans de Malick Gakou affrontent les forces de police

Malick Gakou compte bien faire de la banlieue l’une de ses bases pour la conquête du pouvoir. Le leader du Grand parti (Gp) a démarré avant-hier sa caravane « Président banlieusard » en allant à la rencontre des populations de la banlieue "comme Keur Mbaye Fall, Diamaguene et Mbao". Mais hier, l’étape de Djeddah Thiaroye Kao n’a pas été de tout repos pour ses partisans. Les militants du Gp se sont affrontés pendant plusieurs heures avec les policiers. Ils entendaient ainsi protester contre l’arrestation d’un des leurs responsables, Mamadou Badiane dit ‘’Gaïndé’’ interpellé un peu plus tôt « sans raison ».



Les jeunes du Grand parti, assimilant cela à une « tentative d’intimidation » des autorités, sont sortis pour manifester. Ils ont bloqué la circulation et brûlé des pneus. Sur le qui-vive, la police est intervenue rapidement avant de répliquer à coups de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Plusieurs militants du Gp ont été arrêtés à l’issue des échauffourées.



Toutefois, ces incidents n’ont pas affecté le patron du Gp qui a pu reprendre sa tournée. L’ancien ministre des Sports s’est rendu au quartier Dalifort. Selon nos informations, toutes les personnes interpellées lors de ces incidents, ont finalement été libérées dans la soirée. Avec sa campagne « Président banlieusard » Malick Gakou veut apparaître comme le meilleur profil susceptible d’offrir à la banlieue son premier président de la République.



l’as