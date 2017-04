Caravane pour la vente de l’album du défunt artiste: Une moisson fructueuse en faveur de la famille d’Ablaye Mbaye Après la sortie de l’album de feu Ablaye Mbaye, « Adduna », quelques semaines après son décès, son staff dirigé par son manager Mouhammad Moustapha Ndiaye, a initié une caravane de vente. Et pendant des jours, ils ont sillonné Dakar et sa banlieue, dans l’objectif de vendre un maximum de disques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2017 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

La caravane a réussi. Elle a, selon M. Ndiaye, été fructueuse : « Tout ce qui sortira de ce projet est à la famille d’Ablaye Mbaye, principalement sa mère qui nous fait totalement confiance. Depuis le début, nous travaillons de très près avec sa famille. Il y a eu des recettes et la famille est informée de la situation. Son frère mandaté par la famille, travaille avec nous pour le suivi de l’album », a expliqué le manager.



D’après lui, l’objectif était de vendre le maximum de CD, soit quelque 2 000 albums. « On n’a pas atteint cet objectif, mais on se satisfait du nombre vendu. Mais ça été très fructueux, car en matière de vente, ce n’était pas évident. Il y avait les amis de Ablaye Mbaye, ses sœurs, ses cousines, ses frères, les voisins du quartier et des Parcelles assainies, tous ont participé à la caravane pour les ventes », a-t-il déclaré.



M. Ndiaye renseigne que le projet a été possible aussi grâce aux bonnes volontés qui ont répondu présent pour la finalisation de l’album. Mais aussi de l’écoulement des CD qui ont été mis sur le marché par une caravane qui s’était tenue du 10 au 12 avril dernier.



« On félicite grandement la fondation SONATEL qui a pris en charge la caravane, mais aussi Pape Mael Diop, directeur des ADS pour 200 CD achetés », explique-t-il.



Dans le cadre de la promotion de l’album, il est prévu une soirée de lancement à l’Alliance Française de Saint-Louis, car tel était le souhait d’Ablaye Mbaye. Ce sera avec des artistes comme Yoro Ndiaye, Abdou Guité Seck, Fallou Dieng.



VoxPopuli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook