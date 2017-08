Carburant non consommé : Iba Der Thiam retourne à l'Assemblée nationale un reliquat de 1 469 840 francs Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2017 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Professeur Iba Der THIAM



Agrégé de l’Université

Docteur d’Etat (Sorbonne)

Ancien Ministre

Ancien 1er Vice-président de l’Assemblée Nationale

Député



Villa 5257 SICAP Liberté IV

Tél./Fax : (221) 33 824 07 57/(00221) 77 653 31 53

DAKAR (Sénégal)

Dakar, le 05 Août 2017

A

Mademoiselle Joséphine DIALL0

Secrétaire Générale

de l’Assemblée Nationale

DAKAR

Objet : Retour carte électronique N° 45,

avec un reliquat de 1 469 840 francs de carburant non consommé,

à la date du 28 Juillet 2017 et 10 tickets Elton Super de 10 litres de 6 950 francs chacun,

soit 69 500 francs, soit en tout 1 519 840 francs retournés à l’Assemblée Nationale.



Mademoiselle DIALLO,

Les résultats provisoires des élections du 30 Juillet 2017 viennent d’être publiés par la Commission Nationale de recensement des voix.

Cet événement marque la fin de mon mandat parlementaire.

Je vous retourne, en conséquence, la carte électronique Total Card Senegal N° 45, que l’Assemblée Nationale m’avait remise pour ma consommation de carburant, avec un solde de 1 469 840 francs, à la date du 28 Juillet 2017, à mon actif, que je n’ai pas eu le temps de consommer.

J’y joins 100 litres de carburant, sous forme de 10 tickets Elton Super de 10 litres de 6 950 francs chacun, soit 69 500 francs, que je n’ai pas eu le temps d’utiliser.

Je vous retourne, donc, un total de (1 469 840francs + 69 500 francs) 1 519 840 francs.

En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de bien vouloir agréer, Mademoiselle DIALLO, pour vous-même et pour tout le personnel administratif et technique de l’Assemblée Nationale, mes remerciements pour toute l’aide que vous m’avez apportée pendant toute la durée de mon mandat parlementaire, avec compétence et dévouement.

PJ :

- Carte électronique N° 45

- 10 tickets Elton Super

- Photocopie de la position de la carte électronique, à la date du 28 Juillet 2017



. Professeur Iba Der THIAM

Accueil Envoyer à un ami Partager