Carence en vitamines : 5 symptômes visibles sur votre visage

Les yeux enflés, des fissures au coin de la bouche, la peau pâle – ce sont les signes d’une carence en vitamines qui peuvent apparaître sur votre visage. Une carence est généralement causée par une mauvaise alimentation ou le fait de ne pas suivre une alimentation équilibrée.



Cela dit, certaines personnes sont plus sujettes à tomber malade ou à développer une déficience que d’autres, c’est pourquoi il est possible que ces sept symptômes aient une cause différente.

1-Gencives sensibles Si, récemment, vos gencives ont saigné ou que vous sentez que vos dents se déchaussent, vous pourriez souffrir d’une carence en vitamine C. En plus de ces symptômes, il y a un risque accru d’infection et de mauvaise cicatrisation.

2- Peau pâle Si vous n’avez pas la peau naturellement pâle, cela peut être le signe que vous n’obtenez pas assez de vitamine B12. Selon la gravité de votre cas, cela peut entraîner des symptômes graves tels que la démence, la paralysie ou des dommages au système nerveux. Si vous souffrez d’épuisement, d’infections ou de sautes d’humeur lorsque votre peau est pâle, il est plus que probable qu’un manque de vitamines en soit la cause.

3- Les cheveux secs Sécher, lisser et teindre régulièrement vos cheveux peut les dessécher. Si vous évitez cela et que vous faites régulièrement des traitements avec les bons produits, le problème devrait rapidement disparaître. Les ongles cassants sont un autre signe de cette carence.

4-Fissures aux coins de la bouche Eh bien si ce symptôme se présente, vous souffrez probablement d’une carence en fer.

5-Paupières gonflées Il n’est pas inhabituel d’avoir les paupières enflées de temps en temps. C’est le cas si vous venez de pleurer, par exemple. Néanmoins, si vous trouvez qu’elles sont enflées en permanence, vous pourriez souffrir d’une carence en iode.

Votre visage en dit long sur ce qui manque à votre corps. Mais avant de prendre un quelconque complément alimentaire, n’oubliez pas de consulter votre médecin.

