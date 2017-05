Caricature: La femme de Macron « enceinte » dans Charlie Hebdo : les internautes crient au scandale. Photos

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Les internautes ne cessent de critiquer, parfois en se moquant, de la grande différence d’âge entre le président français et sa femme Brigitte Macron.

Cette fois ci, ce sont les dessinateurs de Charlie Hebdo qui sont entrés dans la danse. Connus pour leurs tendances polémistes, ils ne sont pas passés par quatre chemins pour se prononcer dans cette affaire.



L’hebdomadaire satirique n’a pas attendu longtemps avant de caricaturer Emmanuel Macron, le nouveau président de la République en visant notamment sa femme Brigitte, de 24 ans son aînée.

A peine ils ont publié à quoi va ressembler la Une de leur prochain numéro, que la toile s’enflamme déjà. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, Charlie Hebdo présente Brigitte Macron portant un enfant. La majorité des commentaires fait appel au sexisme, et les commentateurs n’hésitent pas à critiquer sévèrement le geste de Charlie Hebdo.



Pour eux, « ce dessin ne sera jamais celui d’une femme. Il n’y a qu’un homme pour dessiner quelque chose de si mauvais goût ». D’autres pensent que « Charlie Hebdo est tombé bien bas ».



« Charlie Hebdo a vraiment perdu ses grands esprits…Quelle honte cette une… », affirmait un internaute sur Twitter. « A y réfléchir je trouve ça moche, c’est les femmes qui en prennent plein la gueule avec ce dessin », ajoute un autre, pendant que certains soulignaient le caractère sexiste qui renvoie « les femmes à leur seule fonction procréatrice ».

Préparé depuis longtemps à ce type de critiques qui ne cessent de se répéter, Macron avait déjà eu à apporter une réponse assez claire sur cette question du sexisme et sa relation controversée avec sa femme, son ancien professeur de théâtre. Il disait ceci : « Si les rapports d’âge étaient inversés, tout le monde trouverait cela formidable. Notre histoire m’a beaucoup appris. On ne se construit jamais dans le regard des autres ».



afrk.mag



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook