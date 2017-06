Caricature du chef de l'Etat: la coalition Mbollo Wade sollicite la clémence suite à l'appel de la mère d'Ouléye Mané

Suite à l'affaire de la caricature du Président de la République Macky Sall qui a conduit à l'emprisonnement de quatre jeunes sénégalais dont la journaliste Ouleye Mané, la coalition Mbollo WADE (WA AND DEGGO EGGALI), sollicite la clémence et la libération de la concernée et ses co-accusés, suite à l'appel formulé par la maman qui a reconnu l'acte non conforme à nos valeurs culturelles sénégalaises.



La coalition Mbollo WADE dans sa dynamique de pacification et de restauration de l'éthique Républicaine, en appelle aux responsabilités des uns et des autres pour le respect de nos institutions républicaines.



Le Directeur de campagne de la coalition

Le président Abdoulaye Mamadou GUISSE

Communiqué de presse



