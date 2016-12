Carlos Tevez devient le footballeur le mieux payé au monde.

"Boca Junior est parvenu à un accord avec Shangai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tevez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique", dit le communiqué.



L'arrivée de l'ancien attaquant de Manchester (United et City) et de la Juventus va "fortement renforcer" l'équipe, a fait valoir de son côté sur son compte Twitter le Shanghai Shenhua, sans préciser le montant du transfert.

Selon la presse argentine, le club chinois lui aurait proposé 40 millions d'euros par saison. Il devient ainsi le footballeur le mieux payé de la planète.



Formé à Boca, Tevez, qui aura 33 ans en février, est retourné dans la capitale argentine en juillet 2015, au lendemain d'une finale de Ligue des champions perdue avec la Juventus.



Le Shanghai Shenhua, ex-club de Didier Drogba et Nicolas Anelka, a terminé 4e de la dernière Super League chinoise et participera à la prochaine Ligue des champions d'Asie.



Jeune Afrique