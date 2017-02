Caroline Receveur époustouflante devant M Pokora

C'est une entrée remarquée que Caroline Receveur a faite sur le tapis non pas rouge mais doré des Melty Future Awards, ce 6 février à Paris.

Pour les Melty Future Awards, beaucoup de - beau - monde était attendu à cette soirée d'exception. Stars de télé-réalité, personnalités du web, tous étaient présents pour assister à cette remise de prix animée par Christophe Beaugrand. Capucine Anav, EnjoyPhoenix, Matt Pokora et, bien entendu, la belle blogueuse Caroline Receveur, tous sont venus à cette cérémonie.



Toutes les stars étaient au rendez-vous pour obtenir le trophée tant convoité. On dénombre plus de 4.5 millions de votes de la part du public pour cette cérémonie. Nommée dans la catégorie "Trendy", c'est une victoire pour la jolie entrepreneuse de 31 ans qui remporte haut la main le trophée. Avec ses deux millions d'abonnés sur Instagram, il était clair que la belle blonde allait remporter ce prix. "Merci encore pour ce prix, tout ça c'est grâce à VOUS !" a-t-elle ajouté sur son compte Twitter pour remercier ses nombreux fans d'avoir voté pour elle !



Mais il y' a un prix que la jeune femme aurait pu également gagner : celui de la plus jolie tenue de la soirée. Vêtue d'une belle robe blanche asymétrique, Caroline Receveur était époustouflante sur le tapis doré du Grand Rex. Sa robe marque sa silhouette fine et ses jolies courbes. Visiblement sans soutien-gorge, la sublime blogueuse était au summum de l'élégance sur le Golden Carpet !



source: Closermag