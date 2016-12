Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Carrie Fisher et Debbie Reynolds vont être inhumées ensemble Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 14:59 | | 0 commentaire(s)| Les célèbres actrices, mère et fille, vont être enterrées ensemble dans un cimetière de Los Angeles.

L'icône du cinéma Debbie Reynolds et sa non moins célèbre fille Carrie Fisher vont reposer côte à côte. Les deux femmes vont en effet avoir des funérailles communes et être inhumées ensemble dans le même cimetière, a révélé Todd Fisher, fils de Debbie et frère de Carrie. Un hommage public suivra la cérémonie privée, rapporte NBC News.



Les actrices, qui ont séduit le public grâce à leurs rôles respectifs dans Chantons sous la pluie et la saga Star Wars, vont être enterrées au Forest Lawn Memorial Park. Situé sur le versant sud de la vallée de San Fernando, ce cimetière est l'un des plus célèbres de Los Angeles, et de nombreuses stars y sont enterrées, telles que Tex Avery, Bette Davis, Walt Disney, Michael Jackson, Elizabeth Taylor ou encore Paul Walker.



Carrie Fisher s'est éteinte mardi à l'âge de 60 ans, quelques jours après avoir fait une crise cardiaque dans un avion qui ralliait Londres et Los Angeles. Sa mère Debbie Reynold a quant à elle succombé à une attaque mercredi, quelques heures seulement après sa fille, à l'âge de 84 ans.



