Carte d’identité biométrique: Des commissions sommées d’arrêter dans des fiefs de Khalifa Sall

Alors que l’échéance pour les inscriptions, fixée au 28 avril 2017, n’est pas encore arrivée, des commissions d’inscription pour l’obtention de la carte d’identité à Grand Yoff, Parcelles Assainies et Mermoz ont été sommées d’arrêter leur travail, ce jeudi 16 mars 2017.



«On nous a demandé de plier bagages à partir de ce jeudi 16 mars 2017. Après nous avoir félicités pour le travail accompli. Quand, nous nous sommes enquis des raison de cette décision inattendue, on nous a fait savoir que c’est un ordre », a confié un président de commission d’inscription de la commune de Grand Yoff.



Par ailleurs, on signale que ces dites commissions ont atteint leur objectif. Pourquoi ces zones sont-elles ciblées ? Y a-t-il des non-dits dans cette affaire ?

En tout cas, des indiscrétions révèlent que depuis que le Khalifa Sall est en prison, un grand rush a été noté. Ces commissions ne désemplissent pas. Il s’y ajoute que ces zones constituent un vivier électoral énorme et pourrait profiter à l’édile de Dakar, Khalifa Sall.



En 2012 et 2016, lors des locales et des élections du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Khalifa a fait main basse sur ces localités.



Ainsi, des soupçons d’une volonté de circonscrire l’électorat pèsent. Sur ce registre, l’opposition pointe du doigt le directeur général des élections, Thiendella Fall et le patron de la direction de l’autonomisation du fichier (DAF), Ibrahima Diallo.



L’opposition soutient que «le pouvoir aurait cherché à inscrire tous ses supposés militants, dans un bref délai, et fermer les bureaux des commissions ».

Ce que récusent des responsables de la mouvance présidentielle qui,elle, parle de « procès de mauvaise foi ».



directinfo