Carte postale- Gorée, ce méchant pays (rediffusion)

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Octobre 2017 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Voilà ce qu’écrit le capitaine nantais Adrien Doutreau à sa mère en décembre 1773, après une escale à l’île de Gorée : « Nous avons vu le plus affreux pays du monde. Le gouverneur et quelques employés sont les seuls Blancs. Il faut qu'ils aient mérité d'être pendus pour aller dans ce méchant pays. Tout le reste est composé de Noirs qui sont presque tout nus. Les femmes y sont d'une taille gigantesque, assez belles dans leurs façons. Elles sont vêtues d'une pièce de coton blanc qu'elles passent autour de leur ceinture et dont le bout revient sur leurs épaules. Elles ont les pieds et les jambes nus. Leurs vilains bras sortent aussi tout nus du milieu de ce tas d'étoffe. Ils ne vivent que de mil et de riz, mais ni l'un ni l'autre ne ressemblent à ceux de notre pays. Ces vilaines gens nous ont fourni de l'eau et des bœufs. C'est tout ce que nous voulions d'eux » (Dessin Ozanne, 1771). Sénégalmétis.