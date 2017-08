Cartes biométrique de la Cedeao: Une pétition pour l’ouverture d’une enquête récolte 1 million de signatures

Les élections législatives occupent toujours les discussions dans les salons feutrés de Dakar. Alors que la polémique continue d’enfler sur les résultats, d’autres se posent toujours des questions sur la confection et la distribution des cartes d’identité de la Cedeao.



Surtout que la somme faramineuse de 50 milliards a été dépensée pour cela. En effet sur les réseaux sociaux une pétition largement partagée sur Facebook, a été initiée par un certain El Hadj Dièye. « Nous voulons lancer une pétition à 1 million de signatures adressée aux nouveaux députés pour leur demander la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur la confection et la distribution des cartes d’identité de la Cedeao » lit-on dans le post aussi partagé par le rappeur engagé Xuman. Ça promet !!!





Les Echos