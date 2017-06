Cartes d’identité déterrées devant la mairie de Kaolack : Un étudiant supposé appartenir à l’opposition, inculpé et mis en garde-à-vue

Du nouveau sur l’enquête ouverte sur l’affaire des 37 cartes d’identité biométriques qui étaient ensevelies à hauteur de la porte centrale de l’Hôtel de Ville de Kaolack.



D’après les sources de mediaspost.com, la Division des investigations criminelles (DIC) qui a investi la ville pour les besoins de l’enquête depuis lors, a interpellé un jeune étudiant. Et ce n’est pas tout, puisque d’après toujours nos sources, le jeune étudiant, supposé être membre de l’opposition, a été inculpé et mis en garde-à-vue au commissariat central de Kaolack”. Affaire à suivre

