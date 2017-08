Cas Assane Diouf-Me Sidiki Kaba: "on ne peut pas l'arrêter car le Sénégal n'a pas... qu'il vienne si..."

Le ministre de la justice, garde des Sceaux, Me Sidiki Kaba s'est prononcé sur le cas de Assane Diouf, l'homme qui depuis les Etats Unis, profère des insultes à l'endroit du président de la République, Macky Sall et tous ses colaborateurs.



Lors de l'assemblée generale ordinaire de l'Union des magistrats sénégalais tenu à Saly ce samedi 19 août, Me Kaba a tenu à rappeler que si Assane Diouf plaide vraiment pour la démocratie sénégalaise, ''il n'a qu'a venir au Sénégal".



Pour son extraction, il explique que c'est impossible puisque que le Sénégal n'a pas de convention judiciaire avec les les Etats-Unis et que la procédure est trop longue. '' Il faut que Assane Diout vienne au Sénégal et l'état de droit est garanti ici. chacun est libre de faire ce qu'il pense, mais cela ne donne pas le droit d'insulter qui l'on veut'', a précisé le garde des Sceaux, Me Sidiki Kaba.





Makhfouz Diop à Saly

